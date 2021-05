Avion détourné: Loukachenko défie les Occidentaux, réunion de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)

Minsk – Le président bélarusse Alexandre Loukachenko, en opposition frontale avec Union européenne et Etats-Unis, a assuré avoir agi “légalement” en détournant un avion de ligne, un dossier épineux sur lequel se penche jeudi l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).



La direction de cet organisme, qui dépend de l’ONU et siège à Montréal, se réunit jeudi. Cette agence, qui a pour mission d’édicter les règles régissant le transport aérien civil, n’a toutefois aucun pouvoir de sanctions. En cas de violation avérée des règles internationales, son rôle consiste simplement à “aider les pays qui le voudraient à mener les discussions, à prononcer les condamnations, à appliquer les sanctions, etc., conformément à la Convention de Chicago”, rappelle l’OACI sur son site.



La Convention de Chicago indique que “chaque Etat contractant convient de ne pas employer l’aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la présente convention”. Or, “le vol Ryanair a été dérouté pour des motifs qui n’ont rien à voir avec l’aviation civile”, a estimé la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) française auprès de l’Agence France Presse.



Les Européens membres du Conseil de sécurité et les Etats-Unis ont appelé mercredi à une “enquête urgente” de l’OACI sur cette interception dominicale par le Bélarus d’un vol au dessus de son territoire sous prétexte d’une alerte à la bombe, avec in fine l’arrestation d’un journaliste d’opposition

