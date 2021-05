« L’État turc oblige les Yézidis à quitter leurs villages d’Afrin »

27 Mai 2021 | Le co-président de l’Union Afrin Yazidi, Mistefa Nebo, a déclaré: « L’État turc force les Yézidis à quitter leurs villages d’Afrin ».



Après que l’État turc a lancé des attaques brutales contre Shengal, il tente maintenant d’achever les projets que l’État islamique a laissés inachevés. A Afrin et Serêkaniyê, il continue d’imposer des politiques d’assimilation et de déplacement à l’égard du peuple yézidi.



Évaluant la politique de l’État turc, qui tente de changer la structure démographique de la région dans son ensemble, Mistefa Nebo, coprésident de l’Union Afrin Yazidi, a déclaré à l’agence de presse kurde Hawarnews que l’État turc essayait de détruire toutes les idées de liberté.



Déclarant que l’Etat islamique a été établi par l’État turc et que Shengal a ensuite été attaqué, Nebo a ajouté que le but de ces attaques était de détruire les Kurdes. Déclarant que l’Etat turc essayait de détruire toutes les idées de liberté, en particulier le mouvement de libération du Kurdistan, Nebo a noté que les attaques contre le Sud-Kurdistan (Irak) sont également menées à cette fin.



Nebo a rappelé que l’État turc avait infligé toutes sortes d’atrocités aux villages yézidis lors de l’invasion d’Afrin, et a ajouté que les mêmes moyens et méthodes avaient été utilisés pour détruire les yézidis restants.



Nebo a ajouté que des mosquées ont été construites dans les villages yézidis et a poursuivi: « Les familles de djihadistes de l’État islamique sont installées dans les maisons des yézidis qui ont été forcés de quitter leurs villages. Les Yézidis sont forcés à devenir musulmans. Ceux qui n’acceptent pas cela sont exécutés par Daech. »

