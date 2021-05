Des mercenaires syriens ont été exploités en Libye et au Nagorny Karabakh, selon des ONG

27 Mai 2021 à 16h39 | Des Syriens recrutés par la Turquie et des groupes russes pour aller combattre en Libye et au Nagorny Karabakh ont été “exploités” et n’ont pas reçu les indemnités promises, affirment des ONG de défense des droits humains en Syrie dans un rapport publié jeudi.



La Turquie, parrain de groupes rebelles syriens dans le nord-ouest, et la Russie, grand allié du régime de Bachar el-Assad, ont soutenu des camps opposés dans les conflits en Libye et au Nagorny Karabakh et sont accusées d’y avoir envoyé des milliers de mercenaires recrutés en Syrie.



Les combattants syriens pro-Ankara envoyés au Nagorny Karabakh, région azerbaïdjanaise à majorité arménienne, s’étaient vus proposer un salaire mensuel de 3.000 dollars, avec une indemnité de 75.000 dollars versée aux familles en cas de décès, et parfois même la citoyenneté turque. Selon un agent ayant organisé des campagnes de recrutement pour la Turquie cité dans le rapport, ils n’ont touché que “800 à 1.400 dollars” par mois.



“L’exploitation a souvent pris la forme de vol systématique des salaires des combattants par leurs supérieurs”, notamment des officiers de l’ANS. En Libye, cette pratique aurait commencé après la baisse des combats à l’été 2020, selon le rapport.

