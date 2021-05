Biélorussie : le principal média indépendant bloqué, ses journalistes perquisitionnés

18 Mai 2021 à 12h17 | Le site « Tut.by », qui avait largement couvert les manifestations contre Alexandre Loukachenko, est par ailleurs bloqué depuis mardi matin.



Le site du principal média indépendant de Biélorussie, Tut.by, a été bloqué, mardi 18 mai, par les autorités après une série de perquisitions, en pleine vague de répression après un mouvement de contestation sans précédent en 2020. Ce média, qui revendique jusqu’à vingt millions de visiteurs quotidiens uniques, a largement couvert en texte et en images les manifestations contre le président Alexandre Loukachenko de l’été et de l’automne dernier, puis la répression qui a suivi.



Le ministère de l’information biélorusse a rapporté avoir « limité l’accès » au site « du fait de multiples violations de la loi sur les médias, notamment du fait de la publication d’informations interdites ». Les comptes du média sur Facebook, Telegram et sur d’autres réseaux sociaux restent, eux, actifs.



Dans la matinée, la rédactrice en chef, Marina Zolotova, a fait état de perquisitions dans sa rédaction, chez elle et aux domiciles de journalistes par « des agents du département des enquêtes financières (DFR) du Comité de contrôle étatique ». Le média a fait savoir qu’au moins treize de ses employés, notamment des journalistes, des comptables et un informaticien avaient été interpellés.

