La Chine menace les banques de Hong Kong au nom de la loi sécurité

27 Mai 2021 à 20h38 | Les autorités de Hong Kong menacent les banques HSBC et Citi si elles continuent de gérer les comptes du milliardaire Jimmy Lai, actuellement emprisonné pour son soutien à la démocratie.Un rappel à l’ordre qui inquiète tout le secteur florissant de la banque privée à Hong Kong. Au plus grand plaisir de la place concurrente de Singapour.



Après les géants chinois du web, la Chine s’apprête-t-elle à mettre au pas la place financière de Hong Kong? La question mérite d’être posée alors que le chef de la sécurité de Hong Kong, vient d’adresser une sévère mise en garde aux filiales de HSBC et de Citibank qui gèrent les comptes du milliardaire Jimmy Lai, actuellement en prison pour son soutien au mouvement pro-démocratie.

