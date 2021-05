Exilés, arrêtés, mort en prison : en Biélorussie, le terrible sort des opposants politiques

27 Mai 2021 à 17h51 | L’arrestation dans des circonstances rocambolesques, ce dimanche à Minsk, de Roman Protassevitch, un journaliste contestataire biélorusse, a rappelé la détermination du régime d’Alexandre Loukachenko à anéantir toute forme d’opposition. Plus de 400 opposants croupissent dans les prisons biélorusses pour des motifs politiques. L’un deux, Vitold Ashurak, est mort cette semaine dans des circonstances troubles.



Vitold Ashurak n’était pas une figure de l’opposition biélorusse. Originaire de l’ouest du pays, il travaillait dans une verrerie et avait plusieurs fois candidaté aux élections locales et parlementaires, sous l’étiquette du BPF, un parti d’opposition. Il faisait campagne sur des thèmes écologistes, dénonçant notamment la pollution liée à la production de laine de verre à Lida, son district d’origine.



Arrêté à la suite de sa participation aux manifestations dénonçant le maintien au pouvoir d’Alexandre Loukachenko en août 2020, il avait été condamné à cinq ans de prison pour des faits de « participation à des actions de groupe portant gravement atteinte à l’ordre public » et de « violence contre un agent de police », sans qu’on en sache davantage, à l’issue d’un procès à huis clos. Le 21 mai, les autorités ont annoncé son décès « d’une crise cardiaque ».

Lire l’article complet sur https://www.nouvelobs.com