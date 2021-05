Strasbourg : Il lâche des insultes antisémites devant la synagogue, un homme en situation irrégulièr

27 Mai 2021 à 19h30 | Les CRS ont interpellé ce mercredi un homme qui proférait des insultes antisémites et des menaces de mort, devant la grande synagogue de Strasbourg (Bas-Rhin). Le suspect est en situation irrégulière sur le territoire français. Il a été placé en garde à vue.



Ses propos choquants ont provoqué l’intervention immédiate des policiers. Il était 09h15 ce mercredi matin lorsqu’un homme qui se trouvait devant la grande synagogue de la paix, s’est mis à proférer des insultes et des menaces de mort à caractère antisémite. « Enculés de juifs, bande de bâtards, on va tous vous crever ! », a-t-il notamment lâché à des passants.

