ONU: le Conseil des droits de l’homme crée une commission permanente anti-Israël

27 Mai 2021 à 21h05 | “Vous ne pouvez pas être pro-palestinien si vous ne condamnez pas le Hamas”, a rappelé Meirav Eilon Shahar; Israël ne coopérera pas avec la commission



Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a décidé jeudi de lancer une « commission d’enquête internationale indépendante et permanente » chargée d’examiner les atteintes au droit international humanitaire et aux droits de l’homme ayant abouti aux récentes tensions israélo-palestiniennes.



La résolution a été adoptée avec 24 voix pour, 9 contre et 14 absentions, lors d’une réunion extraordinaire du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, qui avait été demandée par le Pakistan, en tant que coordinateur de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), et les autorités palestiniennes.



La portée de la résolution dépasse largement le récent conflit.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com