Meudon : Un homme armé d’un couteau attaque les policiers, il est neutralisé par balles

27 Mai 2021 à 22h50 | Un homme a été neutralisé par balles alors qu’il fonçait sur les policiers avec un couteau en main, ce jeudi soir à Meudon (Hauts-de-Seine). Il est grièvement blessé et a été transporté à l’hôpital.



Les policiers ont été alertés vers 19 heures. Un individu armé d’un couteau s’en prenait aux passants dans la rue du Père-Brottier à Meudon. Deux équipages de la brigade anticriminalité (BAC) se sont rendus rapidement sur place et se sont retrouvés face au suspect.



Ce dernier est resté silencieux. Il a soudainement exhibé son couteau, enjambé une barrière puis s’est mis à courir vers les policiers selon nos informations. Les fonctionnaires lui ont ordonné de s’arrêter mais sans résultat. L’un d’entre eux a alors ouvert let feu à trois reprises sur l’agresseur qui a été touché par deux tirs, au niveau de l’abdomen et à un coude. Les policiers ont prodigué les gestes de premiers secours à cet homme âgé de 49 ans domicilié à Meudon. « Il a refusé les soins apportés par les policiers puis ceux des secours », précise une source proche de l’enquête.

Lire l’article complet sur https://actu17.fr