Turquie : 213 journalistes jugés en l’espace de 4 mois

213 journalistes ont été jugés au cours des 4 premiers mois de cette année et 20 ont été condamnés à 57 ans et 10 mois de prison au total en Turquie, indique dans son dernier rapport l’organisation de défense des droits des journalistes Expression Interrompue.



L’organisation Expression Interrompue a pour objectif de suivre les procédures judiciaires concernant les journalistes et les universitaires qui font l’objet d’enquêtes et de poursuites en Turquie.



Selon son dernier rapport sur la liberté d’expression et de la presse, de nouvelles enquêtes ont été ouvertes contre au moins 14 journalistes. Se fondant sur les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le rapport souligne qu’en 2020, la Turquie a été le pays ayant commis le plus de violations de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme régissant la liberté d’expression.



Expression Interrompue évoque également dans son rapport le classement de la Turquie au 153e rang mondial par Reporters sans frontières concernant la liberté de la presse en 2021.



« Le nombre de journalistes emprisonnés en Turquie est passé sous la barre des 70 pour la première fois depuis 2016 », indique encore le rapport. Selon la base de données d’Expression Interrompue, il y a actuellement 68 journalistes en prison en Turquie alors qu’au début de l’année, ce nombre était de 87.



Le rapport souligne toutefois que cette baisse n’est pas liée à une diminution du harcèlement judiciaire contre les journalistes, mais plutôt au fait que la majorité des journalistes libérés de prison depuis le début de l’année 2021 l’ont été parce qu’ils ont purgé leurs peines et que la plupart d’entre eux sont restés derrière les barreaux pendant près de cinq ans.

