France Sécurité – Policière attaquée à La Chapelle-sur-Erdre : l’assaillant était connu pour sa radicalisation et sa schizophrénie

28 Mai 2021 à 16h03 | L’homme qui a attaqué et blessé grièvement une policière municipale à La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes (Loire-Atlantique) ce vendredi matin, était déjà connu de la police et la justice. Ndiaga Dieye a ouvert le feu sur les gendarmes avant d’être neutralisé par balle. Il est décédé.



Le profil et le passé de l’homme qui a poignardé à plusieurs reprises une policière, dans les locaux de la police municipale de La Chapelle-sur-Erdre vers 10 heures, va être scruté par les enquêteurs de la section de recherches de Nantes.



Plus de 200 gendarmes, dont ceux du GIGN, ont été déployés pour retrouver Ndiaga Dieye, né en 1981, qui avait dérobé l’arme de sa victime. L’homme de 39 ans a été retrouvé vers 13h30 à proximité de la caserne de gendarmerie de La Chapelle-sur-Erdre. Il a ouvert le feu sur les militaires, qui ont riposté, le blessant grièvement. L’assaillant est finalement décédé peu après. Ndiaga Dieye, né à Saint-Nazaire, était bien connu des services de police et de la justice. Il était sorti de prison le 22 mars dernier.

Lire l’article complet sur https://actu17.fr