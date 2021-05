Critiquée pour avoir acheté une maison à un prix exorbitant, cette cofondatrice de Black Lives Matter quitte l’organisation

Black Lives Matter Global Network Foundation a annoncé jeudi 27 mai que sa cofondatrice Patrisse Khan-Cullors avait démissionné de son poste de directrice exécutive. Elle explique pourtant que cette décision n’est pas liée «aux attaques de la droite» au sujet de ses quatre maisons d’un coût total de plus de trois millions de dollars.



Plus d’un mois après que des médias américains ont écrit sur ses propriétés immobilières dont une villa hors de prix en Californie, Patrisse Khan-Cullors, co-fondatrice de Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF) a pris la décision de se retirer de son poste de directrice exécutive de l’organisation, indique un communiqué publié jeudi 27 mai.



En avril, le site immobilier The Dirt a indiqué que Patrisse Khan-Cullors avait acheté une villa de 1,2 million de dollars (un million d’euros) dans un quartier huppé de Californie où n’habite qu’environ 1,4% de Noirs.



Suite à cette révélation, le New York Time a écrit que depuis le début de son activité au sein du mouvement la militante avait déjà acheté trois maisons. La première en 2016 à 510.000 dollars (426.000 euros), la deuxième en 2018 à 590.000 euros (493.000 euros), et une dernière en 2020 avec un hangar à avions à 415.000 dollars (346.000 euros).

Lire l’article complet sur https://fr.sputniknews.com