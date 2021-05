L’Australie attaque la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

28 Mai 2021 à 12h36 | Alors que les droits de douane punitifs de 80% imposés par Pékin il y a un an sur l’orge australien “ont mis fin au commerce de l’orge de l’Australie avec la Chine”, Canberra a engagé une procédure contre la Chine devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC).



La tension monte entre Pékin et Canberra. Alors que les taxes chinoises sur l’orge ont eu un impact dévastateur sur les échanges avec l’Empire du Milieu, l’Australie engage une procédure auprès de l’OMC ! Le ministre du Commerce, Dan Tehan, a précisé que Canberra demandera à l’OMC de mettre en place un comité de règlement des conflits pour examiner ce différend. Une étape préliminaire avant toute décision sur la question de la légalité de la hausse des droits de douane chinois sur cette céréale. Selon M. Tehan, les droits de douane punitifs de 80% imposés par Pékin il y a un an sur l’orge australien “ont mis fin au commerce de l’orge de l’Australie avec la Chine”.

Lire l’article complet sur https://www.capital.fr