Israël – La police arrête 70 autres suspects impliqués dans les récentes émeutes

28 Mai à 18h58 | Quelque 70 suspects ont été arrêtés jeudi et vendredi alors que la police continue de réprimer les émeutes, la possession illégale d’armes à feu et les attaques contre des policiers.



Cela s’inscrit dans le cadre de “l’Opération Law and Order”, dans laquelle les forces de police s’emploient à arrêter toutes les personnes impliquées dans les récentes émeutes qui ont éclaté à travers le pays ces dernières semaines.



À ce jour, plus de 2 000 arrestations ont été effectuées et environ 175 mises en accusation ont été déposées.

