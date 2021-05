Les forces d’occupation turques mettent le feu aux forêts d’Afrin

29 Mai 2021 | La Turquie et les mercenaires djihadistes qui lui sont affiliés ont mis le feu à des terres boisées dans les villages de Basil et Cilbire à Afrin vendredi soir.



L’armée turque et les mercenaires djihadistes qui lui sont affiliés ont mis le feu à des terres boisées dans les villages de Basil et Cilbire à Afrin vendredi soir.



Les terres boisées des villages de Basil et de Cilbire ont été brûlées par les mercenaires de l’organisation Liwa Samirqand.



Le feu s’est rapidement propagé sur une zone de 7 kilomètres et a atteint le district de Mabata et le village de Bene du district de Sherawa.



Environ, sur 20 hectares de terres forestières, deux mille arbres ont été brûlés.

Lire l’article complet sur https://rojinfo.com