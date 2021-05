France Sécurité – Suresnes : Un chauffard de 16 ans blessé en fuyant la police, un autre conducteur fonce sur les policiers

28 Mai 2021 à 17h41 | Les policiers ont visiblement dérangé une équipe de malfaiteurs ce vendredi matin entre Garches et Suresnes (Hauts-de-Seine). Deux suspects ont été interpellés, un autre a été transporté à l’hôpital après avoir fait une sortie de route en voulant échapper aux forces de l’ordre. Trois autres individus sont recherchés.



Un blessé sérieux, un policier qui manque d’être percuté et trois véhicules récupérés par les enquêteurs. L’affaire a commencé lorsque les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont repéré l’attitude suspecte de plusieurs hommes en fin de nuit, vers 5 heures du matin, à Garches. Ils ont décidé de surveiller discrètement leurs faits et gestes. Les suspects observaient de très près les véhicules en stationnement.

