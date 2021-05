France Sécurité – Nantes : Deux hommes poignardés et retrouvés morts dans la ru

29 Mai 2021 à 11h17 | Deux hommes ont été retrouvés morts en pleine rue à Nantes et à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) dans la nuit de vendredi à samedi. Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes.



Les décès de ces deux hommes sont-ils liés ? Pour l’heure, on ne le sait pas. Ils ont tous les deux été tués à l’arme blanche. La première victime a été découverte vers 1 heure du matin à proximité de l’avenue de l’Angevinière, et du Sillon de Bretagne, à Saint-Herblain. Cet homme âgé de 35 ans gisait au sol dans la rue indique Ouest France. Il avait reçu plusieurs coups de couteau.



Les sapeurs-pompiers ont été prévenus par un appel anonyme. Lorsqu’ils ont pris en charge la victime, il était déjà trop tard. Elle a été déclarée morte. Il n’y avait plus personne sur place. Une enquête a été ouverte afin d’identifier le ou les auteurs de ce meurtre, dont les circonstances restent mystérieuses. Les enquêteurs de la direction territoriale de la police judiciaire (DTPJ) ont été chargés des investigations.

Lire l’article complet sur https://actu17.fr