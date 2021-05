France Sécurité – Essonne : Une retraitée violée chez elle en pleine nuit par deux arabes

29 Mai 2021 à 13h24 | INFO ACTU17. Deux Algériens en situation irrégulière ont été interpellés ce lundi à Paris après avoir été reconnus par une policière hors service. Ils étaient recherchés depuis plusieurs jours. Les deux hommes sont accusés d’avoir cambriolé puis violé une retraité de 69 ans à son domicile, à Palaiseau (Essonne), la semaine dernière. Ils ont été mis en examen et dorment désormais en prison.



Ces faits sordides se sont déroulés dans la nuit du 20 au 21 mai dernier à Palaiseau. Deux individus se sont introduits dans une maison en forçant la porte du garage vers 03h15. L’habitante âgée de 69 ans a entendu du bruit et s’est retrouvée nez à nez avec les deux hommes qui étaient en train de fouiller son habitation.



L’un d’entre eux a menacé la victime avec un couteau avant de la forcer à entrer dans sa chambre et la violer. « La victime aurait ensuite été obligée de supplier les deux agresseurs pour ne pas que le second individu la viole à son tour », précise une source proche de l’enquête. Elle l’a repoussé et s’est blessée a une main. Les deux complices ont finalement pris la fuite, emportant un téléphone, une tablette tactile, des bijoux et un sac à dos.

