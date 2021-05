Naftali Bennett a accepté de former un gouvernement avec Yaïr Lapid

28 Mai 2021 à 23h23 | Une annonce officielle est attendue dès samedi soir ou au plus tard dimanche



Le président de Yamina, Naftali Bennett, a accepté de former un gouvernement avec le président de Yesh Atid, Yair Lapid, a rapporté vendredi le journaliste Amit Segal de Channel 12.



Le rapport intervient au lendemain de la rencontre entre Naftali Bennett et Yaïr Lapid pour discuter de la possibilité de former un gouvernement.

