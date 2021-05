Michel Aoun et le Hezbollah félicitent Assad pour sa “réélection”

29 Mai 2021 à -6h00 | Le président du Liban Michel Aoun et le Hezbollah ont salué la réélection du président syrien Bachar al-Assad pour un quatrième mandat.



Dans un télégramme envoyé au président “réélu”, il est écrit : « nous émettons l’espoir que les efforts se poursuivront lors de la prochaine étape pour stabiliser votre pays et rétablir la cohésion entre toutes ses parties, afin que le peuple syrien frère jouit de la sécurité et de la prospérité, et de consolider le processus de retour des déplacés dans leur patrie ».



Et de conclure : « Je saisis cette occasion pour confirmer la profondeur des liens historiques entre nos deux pays et j’ai hâte de développer nos relations bilatérales dans tous les domaines qui servent les intérêts suprêmes de nos peuples ».

