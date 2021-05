Dordogne: un homme armé en fuite, les habitants appelés à rester chez eux, le GIGN sur place

30 Mai 2021 à 9h16 | L’homme, armé et considéré comme dangereux, a déjà tiré des coups de feu en direction des gendarmes qui ont tenté de l’interpeller à Lardin-Saint-Lazare.



La préfecture de Dordogne et le ministère de l’Intérieur appellent ce dimanche matin les habitants de Lardin-Saint-Lazare, entre Brive-la-Gaillarde et Périgueux, à rester chez eux.



Une importante opération de gendarmerie est en cours pour retrouver un homme armé, qui a tiré sur des gendarmes. Plus de 150 gendarmes et des hélicoptères sont engagés sur cette opération. Le GIGN (antennes de Toulouse et de Paris) est aussi déployé. Un dispositif assez similaire à celui déployé dans les Cévennes pour retrouver Valentin Marcone qui avait pris la fuite en forêt après avoir abattu son patron et un collègue.

Lire l’article complet sur https://www.lavoixdunord.fr