Macron a enfin trouvé un prétexte pour se retirer du Mali

30 Mai à 07h30 | Mali : Emmanuel Macron ne maintiendra pas les troupes françaises si le pays va vers l’islamisme radical



La France a dénoncé un « coup d’Etat inacceptable » après l’arrestation à Bamako du président Bah Ndaw et du Premier ministre Moctar Ouane par le colonel Assimi Goïta



Les près de 5.100 militaires de l’opération Barkhane ne sont une nouvelle fois plus certains de rester au Mali, après un deuxième coup d’Etat en neuf mois. Dans un entretien au Journal du Dimanche, Emmanuel Macron se montre très clair : les troupes françaises quitteront le pays si le régime à Bamako allait « dans le sens » d’un islamisme radical.



La France soutient militairement le Mali qui fait face depuis 2012 à une poussée djihadiste partie du Nord avant de s’étendre au centre du pays. Mais Paris, comme l’UE, a dénoncé mardi un « coup d’Etat inacceptable » après l’arrestation du président Bah Ndaw et du Premier ministre Moctar Ouane décidée par l’homme fort du pays le colonel Assimi Goïta.

