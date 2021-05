La police israélienne va étendre la campagne « Loi et Ordre public » ciblant les armes illégales

28 Mai 2021 à 10h26 | Dans le but de rétablir la paix après des semaines de troubles, la police arrête des centaines de suspects, confisque des dizaines d’armes illégales à travers le pays.

Le commissaire de police Yaakov Shabtai a visité une unité de police chargée de faire appliquer les lois israéliennes sur la planification, la construction et l’immobilier. L’unité, spécialisée dans la guerre et la gestion des émeutes, a été active à Jérusalem, Lod, Tel Aviv, ainsi que dans le nord et le sud du pays tout au long de l’opération Guardian of the Walls dans la bande de Gaza des Forces de défense israéliennes.

S’adressant aux officiers, Shabtai a déclaré : Les dernières semaines ont été très chargées en activités opérationnelles dans tout le pays, et il était important pour moi de venir ici et de vous remercier pour votre travail professionnel qui a beaucoup contribué aux efforts de la police dans le cadre de l’opération “Gardien des murs.”

