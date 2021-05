Chine : le massacre du 4 juin 1989, une réalité oubliée

29 Mai 2021 | Le 4 juin 1989, l’Armée populaire de libération ouvrait le feu sur des milliers d’étudiants qui demandaient sur la place Tiananmen, au cœur de Pékin, la démocratie et la liberté.



Souvenons-nous : après plusieurs semaines de contestation sur la place Tiananmen de dizaines de milliers d’étudiants qui avaient entamé une grève de la faim, c’est le dirigeant suprême, Deng Xiaoping, qui avait ordonné l’intervention de l’APL. Une décision appliquée à la lettre par le Premier ministre de l’époque, Li Peng, surnommé depuis « le boucher de Tiananmen ». Coïncidence, ce massacre a eu lieu la même année où le Mur de Berlin est tombé.



Les Chinois qui ont connu ces événements s’en souviennent bien sûr. Mais par dégoût ou par peur, le plus grand nombre préfère ne pas en parler. Quant aux plus jeunes, le plus souvent ils ne savent rien de ce qui s’est passé. Toutes les discussions sur ce massacre sont systématiquement censurées sur les réseaux sociaux chinois tandis que la presse officielle n’en parle jamais.



À Hong Kong et Macao, le souvenir interdit



Il y a un mois environ, un ami occidental résident à Hong Kong m’a relaté les faits suivants : une étudiante chinoise de 24 ans, en visite dans l’ancienne colonie britannique et à qui il avait évoqué ce massacre, lui avait répondu : « Quel massacre ? Je n’en ai jamais entendu en parler. Tu peux me dire ce qui s’est passé ? » Voici donc une jeune femme éduquée tenue dans l’ignorance de la tragédie du 4 juin.



Rétrocédée à la Chine en 1997, Hong Kong devait, selon la promesse de Deng Xiaoping, pouvoir maintenir un haut degré de démocratie et de liberté, notamment à propos de ce que l’on nomme depuis pudiquement « l’incident du 4 juin ». Une partie des Hongkongais avait pris l’habitude d’assister chaque année depuis 1990 à une cérémonie du souvenir lors de laquelle des centaines de bougies étaient allumées.



Mais depuis deux ans maintenant, plus aucune bougie n’est allumée. Les autorités de Hong Kong interdisent désormais toute manifestation du souvenir. Le prétexte en est la crise du Covid-19, ce qui évidemment ne trompe personne. Pour la première fois cette année, la même veillée a été interdite à Macao, l’ancienne colonie portugaise revenue sous souveraineté chinoise en 1999.

