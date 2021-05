Suède : un demandeur d’asile afghan ayant violé une fille de 14 ans ne peut être expulsé, car il refuse le test Covid-19

29 Mai 2021 | En Suède, un jeune afghan impliqué dans un viol collectif d’une jeune fille de 14 ans en septembre 2019, refuse le test de dépistage du covid-19 ou de se faire vacciner, cela pour éviter son expulsion du pays.



Sachant que les autorités suédoises ne peuvent pas l’obliger à effectuer le test du Coronavirus. D’autant plus que les voyageurs arrivant depuis l’étranger doivent présenter un résultat négatif de test Covid-19 et/ou se mettre en quarantaine à leur arrivée en Afghanistan.



Pour rappel, le violeur et son compatriote ont été condamné pour viol de la jeune fille de 14 ans et ont reçu chacun, un an et demi de prison.

