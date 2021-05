La gymnaste israélienne Linoy Ashram décroche l’or et deux médailles d’argent à la Coupe du monde en Italie

30 Mai 2021 à 22h07 | L’athlète est considérée comme l’un des principaux espoirs d’Israël aux prochains Jeux olympiques de Tokyo



La gymnaste israélienne Linoy Ashram a remporté dimanche une médaille d’or et deux médailles d’argent lors de la Coupe du monde de gymnastique rythmique en Italie.



L’athlète de 21 ans s’est hissée en haut du classement dans la catégorie “ballon”, en battant les jumelles russes et rivales de premier rang Dina et Arina Averina, lors de la dernière journée de la compétition à Pesaro.

