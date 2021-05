Nétanyahou : la décision de Bennett prouve qu’il n’a pas de valeurs fondamentales

30 Mai 2021 à 21h57 | « Un gouvernement comme celui-ci est un danger pour la sécurité d’Israël, et est également un danger pour l’avenir de l’État », a déclaré le Premier ministre après que le chef de Yamina a annoncé son intention de former une coalition avec Lapid qui renverserait le Premier ministre sortant.



Le Premier ministre Benjamin Nétanyahou a averti dimanche que la décision du leader de Yamina, Naftali Bennett, de s’associer à la gauche pour former un soi-disant « changement de gouvernement » pourrait être un désastre pour Israël et constituer une forme de trahison de la droite.



Nétanyahou a exhorté les législateurs de droite qui ont rejoint les pourparlers de coalition à ne pas établir ce qu’il a appelé un “gouvernement de gauche”.



« Un gouvernement comme celui-ci est un danger pour la sécurité d’Israël, et est également un danger pour l’avenir de l’État », a-t-il déclaré quelques minutes seulement après que Bennett a annoncé sa décision de rompre avec Nétanyahou afin de voir si lui et le chef de Yesh Atid Yair Lapid pourrait former un nouveau gouvernement qui mettrait fin à l’impasse politique de deux ans en Israël.



Dans le cadre de l’accord émergent, Bennett occuperait le poste de Premier ministre pendant 2 ans, après quoi Lapid exercerait ses fonctions pendant le reste du mandat. Les deux ont essayé de faire du gouvernement un gouvernement de réconciliation dans lequel la droite et la gauche éviteraient les problèmes brûlants et maintiendraient essentiellement le statu quo sur la sécurité nationale et les questions religieuses.

