La NSA aurait espionné Merkel et des dirigeants européens en s’appuyant sur le Danemark

31 Mai à 04h49 | Selon des médias européens, les Etats-Unis ont utilisé les renseignements danois pour notamment voir le trafic Internet de dirigeants en Allemagne, en Suède, en Norvège et en France



Les actions des renseignements américains à l’encontre des Européens sont encore pointées du doigt. Les accusations sont cette fois d’autant plus graves qu’elles concernent également un pays de l’Union européenne. De 2012 à 2014, les Etats-Unis ont espionné des responsables politiques en Europe, dont la chancelière allemande Angela Merkel, avec l’aide des services de renseignement danois, ont rapporté dimanche des médias européens. Il n’est toutefois pas établi que le Danemark savait que les Etats-Unis utilisaient son système de surveillance pour espionner ses voisins



La chaîne de télévision publique danoise Danmarks Radio (DR) a ainsi indiqué que la National Security Agency ( NSA) américaine s’était branchée sur des câbles de télécommunication danois pour espionner des responsables en Allemagne, en Suède, en Norvège et en France. Elle a pour cela bénéficié d’une collaboration en matière de surveillance avec les services de renseignement militaire danois FE. DR a révélé ces informations après une enquête menée avec la chaîne suédoise SVT, la chaîne norvégienne NRK, les chaînes allemandes NDR, WDR et le quotidien Suddeutsche Zeitung, ainsi que le quotidien français Le Monde.

