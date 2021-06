Importation du conflit : les Juifs du Canada sous le choc face à l’antisémitisme

1 Juin 2021 à 11h29 | Des tensions ont éclaté entre pro-palestiniens et pro-israéliens lors de rassemblements à travers le pays; Québec a adopté une motion condamnant à l’unanimité l’antisémitisme



La communauté juive canadienne a connu ces quinze derniers jours un antisémitisme auquel elle n’était pas habituée.



En marge de la guerre qu’a livrée le Hamas à Israël en lançant plus de 4 300 roquettes sur sa population civile, ainsi que des violences internes en Israël entre Juifs et Arabes, les villes canadiennes qui abritent de fortes communautés juives ont été le théâtre d’un déferlement de haine contre leurs membres.



A Toronto, où vivent environ 200 000 juifs, de violentes manifestations ont eu lieu : des symboles nazis ont été maintes fois affichés et des appels à la mort d’Israël ont été criés dans les rues de la ville.

