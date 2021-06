Espionnage américain au Danemark : cinq minutes pour comprendre l’affaire qui secoue l’Europe

31 Mai 2021 à 18h40 | Des médias viennent de dévoiler que la NSA – les renseignements Américains – avait espionné plusieurs personnalités politiques européennes via notamment des câbles sous-marins installés au Danemark.



Ce n’est pas un nouvel épisode du Bureau des légendes, mais une enquête de la télévision publique danoise. Un rapport interne des services de renseignement du Danemark, dévoilé par les journalistes, montre que la NSA (National Security Agency, les services de renseignement américains) a espionné des personnalités politiques européennes entre 2012 et 2014 en utilisant des installations du royaume.



Que s’est-il passé ?



Selon les révélations de la chaîne DR, la NSA se serait branchée sur des câbles de télécommunication danois, entre 2012 et 2014. « On savait, depuis l’affaire Snowden, que les services de renseignement américains faisaient des captations massives d’informations à partir de stations à terre », nous explique Camille Morel, docteure en droit et chercheuse associée au Centre Lyonnais d’Études de Sécurité Internationale et de Défense. Il s’agit de bâtiments dans lesquels les câbles sous-marins arrivent et rejoignent les réseaux terrestres. Dans ces stations, il existe des équipements, appelés boîtes noires, qui permettent de capter un certain nombre d’informations en vue de les stocker, les analyser ou les traiter, poursuit la spécialiste.



Or, le Danemark abrite plusieurs stations de câbles Internet sous-marins en provenance et à destination de la Suède, de la Norvège, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Les renseignements américains ont ainsi pu accéder aux données liées aux SMS, aux appels, aux recherches Internet et aux services de messagerie de plusieurs personnalités politiques. « Via les câbles sous-marins, ils n’ont pas accès au contenu des messages, mais aux métadonnées des échanges, à savoir les informations techniques sur l’émetteur et le récepteur, la date de communication, le lieu d’émission… », énumère Camille Morel.

