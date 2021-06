Des espions turcs kidnappent au Kenya le neveu de Fethullah Gülen

1 Juin 2021 | Les services de renseignements turcs ont interpellé à l’étranger et rapatrié un neveu du prédicateur Fethullah Gülen, bête noire du président M.Erdogan, ont rapporté hier des médias, l’épouse de Selahaddin Gülen affirmant qu’il avait été capturé en Kenya. Selahaddin Gülen a été ramené en Turquie par des agents de l’Organisation nationale du renseignement (MIT) après avoir été interpellé à l’étranger, a rapporté l’agence de presse étatique Anadolu, sans dire dans quel pays.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux le 20 mai, son épouse a déclaré qu’ils vivaient tous les deux au Kenya et qu’elle était sans nouvelles depuis le 3 mai de son mari qui enseignait dans une école à Nairobi. Des personnes et médias liés au mouvement de Fethullah Gülen ont eux aussi déclaré sur les réseaux sociaux que Selahaddin Gülen avait été kidnappé au Kenya et ont lancé une campagne appelant à sa libération. Selahaddin Gülen est accusé par les autorités turques d’appartenir à l’« organisation terroriste Fetö », un acronyme qu’Ankara utilise pour désigner le mouvement du prédicateur Fethullah Gülen. M.Erdogan, qui était autrefois allié à M. Gülen, le décrit aujourd’hui comme un « chef terroriste » et l’accuse d’avoir ourdi contre lui une tentative de coup d’État en juillet 2016.

Lire l’article complet sur https://www.lorientlejour.com