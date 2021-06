21 Janvier à 13h57 | Les dirigeants des partis Yesh Atid, New Hope et Yamina ont entamé mardi leur réunion pour finaliser un accord de coalition qui, selon eux, pourrait être annoncé plus tard dans la journée.

Yair Lapid, Gideon Saar et Naftali Bennett sont arrivés à l’hôtel Ramat Gan où se déroulent les négociations de la coalition. La députée de Bennett Ayelet Shaked et le chef du parti islamiste Ra’am Mansour Abbas étaient également présents.

