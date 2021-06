Nétanyahou : déjouer le nucléaire iranien, même au prix de tensions avec les USA

1 Juin 2021 à 18h53 | Le Premier ministre s’est exprimé au cours d’une cérémonie accueillant David Barnea, le nouveau chef du Mossad, qui remplace Yossi Cohen à ce poste



Le Premier ministre Benjamin Nétanyahou a déclaré mardi que la plus grande menace affrontée par l’État juif était la possibilité que l’Iran parvienne à se doter de l’arme nucléaire – une initiative présumée que prendrait la république islamique et qui, a-t-il averti, mettait en péril Israël.



Il a également appelé à ce que les opérations menées sous couverture contre l’Iran continuent alors qu’il s’exprimait au cours d’une cérémonie accueillant David Barnea, le nouveau chef du Mossad, qui remplace Yossi Cohen à ce poste.



« Cela fait quarante ans que je le dis à mon ami, [le président des États-Unis] Joe Biden, et je lui ai redis qu’avec ou sans accord, nous continuerions à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour déjouer l’acquisition par l’Iran d’une arme nucléaire », a continué le Premier ministre israélien.

