TURQUIE – Une mer dégoûtante remplie d’eaux usées sévit dans les stations balnéaires turques

1 Juin 2021 à 6h19 | La région contient un certain nombre de stations balnéaires populaires auprès des Britanniques, dont Erdek, ainsi que la deuxième grande ville de Turquie.



La « morve de mer » constitue également une menace pour la vie marine et l’industrie de la pêche locale.



Les scientifiques affirment que le changement climatique et la pollution ont contribué à la prolifération de la matière organique, également connue sous le nom de mucilage marin, qui contient une grande variété de micro-organismes et peut prospérer lorsque des eaux usées riches en nutriments se déversent dans l’eau de mer.

Lire l’article complet sur https://news-24.fr