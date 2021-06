La Turquie abandonnera-t-elle les Ouïgours ?

2 Juin 2021 | Alors que la répression des Ouïgours en Chine suscite de plus en plus l’attention internationale, la diaspora vivant en Turquie, longtemps accueillie à bras ouverts, craint désormais pour sa sécurité.



La voix de Burhan Uluyol résonne sur une petite place près du Bosphore, dans un quartier périphérique d’Istanbul, comme tous les matins depuis décembre. Lorsqu’il n’est pas en train d’enseigner la finance à la prestigieuse Université Sabahattin Zaim, l’activiste d’une quarantaine d’années traverse la mégapole de plus de 15 millions d’habitants pour donner le rythme aux manifestations près du consulat chinois. Une centaine de Ouïgours reprennent en chœur les slogans que Burhan Uluyol crie dans un micro : « Stop au génocide », « Chine fasciste, dictatrice ». Tous réclament des nouvelles de membres de leurs familles restés dans la région du Xinjiang, en Chine, où cette minorité musulmane et turcophone est persécutée par le régime communiste. De nombreux automobilistes turcs klaxonnent au passage pour montrer leur soutien à la cause.



« Vous pouvez imaginer que, pour chaque famille représentée ici aujourd’hui, de trois à cinq personnes ont disparu en moyenne au Xinjiang », dit en anglais l’homme polyglotte, en désignant les photos que chacun des manifestants porte autour du cou. Ces personnes ont-elles été emprisonnées ? Torturées ? Sont-elles toujours en vie ? Lui-même a perdu toute trace de ses oncles, cousins et beaux-frères restés dans le Xinjiang.



Encouragée par la dénonciation ces derniers mois par certains États, dont le Canada, de la répression subie par les Ouïgours au Xinjiang, la diaspora en Turquie accentue la pression pour obtenir des réponses des gouvernements turc et chinois. Elle manifeste toutefois sur fond d’inquiétude depuis le rapprochement de ce pays, membre de l’OTAN, avec la Chine. Un traité entre les deux pays, ratifié par Pékin en décembre, pourrait même faciliter la déportation des Ouïgours vivant en Turquie.

