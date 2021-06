Les exportations militaires d’Israël ont dépassé 8,3 mds USD (6,7 milliards d’euros) en 2020

2 Juin 2021 à 10h43 | L’Institut international de recherche sur la paix place Israël à la 8e place des exportateurs d’armes ; ses principaux clients sont l’Inde, le Canada, le Vietnam et l’Azerbaïdjan



Les exportations militaires israéliennes ont dépassé 8,3 milliards de dollars (6,7 milliards d’euros) en 2020, la majeure partie étant destinée aux régions Asie et Pacifique, a annoncé mardi le ministère de la Défense israélien.



« Il s’agit du deuxième record historique (après 2017 avec 9,3 milliards de dollars) et une augmentation d’un milliard de dollars (+15 %) en comparaison avec l’année précédente », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com