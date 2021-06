Israël: course contre la montre pour un accord sur un gouvernement anti-Nétanyahou

1 Juin 2021 à 22h50 | “Tout le monde travaille dur pour essayer de finaliser un accord dès que possible”



A la veille de la date-butoir, les adversaires du Premier ministre israélien sortant Benyamin Nétanyahou ont accéléré mardi les négociations pour trouver un accord sur un nouveau gouvernement censé incarner le “changement” et mettre un terme à plus de deux ans de crise politique.



Répartition des ministères et partage des postes clés: des tractations marathon sont en cours entre les équipes des principaux dirigeants de la gauche, du centre et d’une partie de la droite, dont celle de Yamina, la coalition du chef de file de la droite Naftali Bennett, pressenti comme futur Premier ministre dans le cadre d’une rotation au pouvoir.



Les dirigeants des principales factions se sont retrouvés dans un hôtel de la banlieue de Tel-Aviv autour du chef de l’opposition, le centriste Yaïr Lapid, “dans un effort pour parvenir à un accord”, selon un communiqué de Yamina.

