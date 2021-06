Des bateaux chinois “dissimulés” suspectés de “piller” les eaux argentines

2 Juin 2021 à 07h08 | Des centaines de navires de pêche, en majorité chinois, disparaissent fréquemment des radars publics au large de l’Argentine, dénonce mercredi le rapport d’une ONG de défense des océans, pour qui ces dissimulations couvrent probablement un “pillage” en règle des ressources marines.



L’ONG américaine Oceana a analysé, sur une période de trois ans et demi (janvier 2018 à avril 2021), les signaux GPS transmis par quelque 800 bateaux alors en activité près des eaux argentines.



Grâce au site Global Fishing Watch, qu’elle a lancé avec Google et la société SkyTruth, elle peut visualiser leur itinéraire sur une carte et déterminer, grâce à des algorithmes étudiant leur trajectoire et leur vitesse, leurs activités de pêche.



Sur la période, 900.000 heures de “pêche visible” ont été détectées, dans une zone des eaux internationales comprise entre la frontière marquant la zone économique exclusive de l’Argentine et s’en éloignant seulement de jusqu’à 20 miles nautiques vers le large.

Lire l’article complet sur https://www.lalibre.be