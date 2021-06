Emmanuel Macron souhaite la fin des ingérences étrangères… en Libye

2 Juin 2021 à 10h51 | Le président de la République a reçu, mardi 1er juin, à l’Elysée, le premier ministre libyen, pour lui témoigner du « soutien » de la France. La venue d’Abdel Hamid Dbeibah à Paris intervient longtemps après ses déplacements en Turquie et en Russie.



La chronologie est éloquente. Il aura fallu attendre deux mois et demi pour que le nouveau premier ministre libyen, Abdel Hamid Dbeibah, nouveau visage d’une Libye réconciliée, se rende à Rome et à Paris, capitales des deux pays européens traditionnellement les plus impliqués dans la médiation en Libye. Dans la foulée de son investiture, le 10 mars, par un Parlement réunifié après plus de six ans de guerre civile, M. Dbeibah avait accordé la priorité de ses déplacements à l’étranger à l’Egypte, aux pays du Golfe, à la Turquie et à la Russie.



En le recevant à Paris, mardi 1er juin, Emmanuel Macron a déclaré avec solennité l’« engagement » de la France à « soutenir » la réconciliation en cours en Libye. Le décalage dans le temps entre les deux trains de visite souligne pourtant crûment le relatif effacement de l’Europe sur le théâtre libyen, au regard de l’emprise désormais de facto exercée par la Turquie et la Russie, les deux nouveaux tuteurs du pays.

