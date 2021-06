En France, Boris Johnson est plus populaire que Macron

2 Juin 2021 à 13h39 | Un sondage publié par le magazine français Le Point fait jubiler ce magazine conservateur. Dans un pays où l’arrogance en politique est la norme, le côté “type ordinaire” du Premier ministre britannique séduit presque toutes les catégories de l’électorat.



“Chouette?!” s’enthousiasme The Spectator, en français dans le texte. Au pays de la Ve République et des hommes providentiels, le président Emmanuel Macron ne résiste pas à la “Johnson mania”. Particulièrement populaire au Royaume-Uni, le locataire du 10 Downing Street l’est tout autant de l’autre côté de la Manche. “Voire davantage”, assure l’hebdomadaire conservateur, un sondage du magazine Le Point à l’appui. “Il faut dire que la barre est basse, raille The Spectator, quand on voit à quel point le président français est globalement mal-aimé” dans le pays.



“Reste qu’il ne s’agit pas d’un écart marginal, mais d’un fossé” entre les deux hommes. À en croire l’enquête publiée par le magazine français classé à droite, l’ancien maire de Londres recueille 51 % d’opinion favorable auprès des sondés, “10 points de plus qu’Emmanuel Macron”.

