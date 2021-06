La Marine iranienne perd l’un de ses plus gros bâtiments en mer d’Oman

2 Juin 2021 à 8h28 | (Téhéran) La Marine iranienne a annoncé mercredi le naufrage d’un de ses plus gros bâtiments long de plus de 200 m en mer d’Oman, après des heures de lutte contre un incendie d’origine obscure.



L’équipage de ce navire auxiliaire, le Kharg, a pu être évacué avant que le bâtiment ne sombre, au large du port de Jask, dans le sud de l’Iran, indique un communiqué de la Marine.



Les forces navales de la République islamique présentent le Kharg comme un « navire-école de soutien », en service depuis « plus de quatre décennies ».



Mais selon GlobalSecurity.org, site américain spécialisé sur les questions militaires, il s’agit d’un pétrolier « ravitailleur » et « porte-hélicoptères » construit en Grande-Bretagne.

