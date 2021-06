Israël a trouvé un lien probable entre le vaccin de Pfizer-BioNtech et des cas de myocardite

2 Juin 2021 à 11h32 | Les autorités sanitaires israéliennes ont trouvé un lien probable entre Pfizer et le vaccin de BioNTech et des dizaines de cas d’inflammation cardiaque (myocardite) chez les jeunes hommes après la deuxième dose, a déclaré le ministère de la Santé.



Selon une étude réalisée par des responsables de la santé, 275 cas de myocardite ont été identifiés entre décembre, date du début de la campagne de vaccination, et le mois dernier. Jusqu’à présent, le vaccin a été administré à plus de 5 millions de personnes dans le pays.

