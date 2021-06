Israir commencera ses vols vers le Maroc en juillet

21 Janvier à 14h45 | La compagnie aérienne israélienne Israir a annoncé qu’elle lancerait des vols de Tel Aviv à Marrakech le mois prochain suite à une amélioration des relations ces derniers mois entre Israël et le Maroc.



Israir a déclaré que les vols sans escale de six heures commenceraient le 19 juillet et seraient opérés cinq fois par semaine.

