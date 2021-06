Dette : l’Argentine prise entre deux feux

30 Mai 2021 à 14h52 | L’Argentine ne paiera pas sa dette au Club de Paris, arrivée à échéance le 30 mai. Le ministre de l’Economie, Martín Guzmán, a donc 60 jours pour trouver un accord avec le FMI, et ainsi éviter le défaut de paiement, alors que la crise et les élections de novembre limitent sa marge de manoeuvre.



Une partie de la majorité présidentielle d’Alberto Fernandez est montée au créneau au beau milieu des négociations pour demander une suspension du paiement de la dette. (Gabriel Bouys/Reuters)



Le compte à rebours a commencé. En n’honorant pas l’échéance de quelque 2,2 milliards de dollars dus au Club de Paris, l’Argentine est entrée dans le temps additionnel. Il reste au pays 60 jours, période de grâce prévue dans l’accord signé en 2014, pour trouver une solution concernant la restructuration de sa dette et éviter que le groupe de créanciers publics déclare le défaut de paiement.

