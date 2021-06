Le responsable de la diversité de Google critiqué pour des écrits antisémites

2 Juin 2021 à 18h13 | Kamau Bobb avait écrit dans un post de blog en 2007 que les Juifs avaient “un appétit insatiable pour la guerre et le meurtre”



Le responsable de la diversité de Google a été vivement critiqué après l’émergence d’un blog écrit en 2007 dans lequel on peut lire : « Si j’étais juif, je serais préoccupé par mon appétit insatiable pour la guerre et le meurtre sous prétexte que je me défends ».



Dans son message, Kamau Bobb a écrit : « La légitime défense est sans aucun doute un instinct, mais j’aurais peur de mon insensibilité croissante à la souffrance des autres. »



Il a ajouté « mon plus grand tourment serait d’avoir mal interprété l’identité offerte par mon histoire et transposé la compassion spirituelle et humaine en impunité pharisaïque ».

