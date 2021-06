Les pourparlers de la coalition au point mort alors que la date limite se profile sur le mandat de Lapid

2 Juin 2021 à 12h01 | Le principal point d’achoppement semble être le poste ministériel au sein du Comité des nominations à la magistrature, qui a été promis au parti travailliste mais Yamina le veut maintenant, affirmant qu’il est “critique” pour son agenda.



Le président de Yesh Atid, Yair Lapid, dont le mandat du président Reuven Rivlin expire jeudi à minuit, a déclaré qu’il espérait informer le président et président de la Knesset Yariv Levin que ses efforts avaient porté leurs fruits mercredi après-midi.



L’urgence découle non seulement de l’échéance imminente, mais aussi du désir de Lapid et du leader de Yamina Naftali Bennett – qui cherche à être nommé Premier ministre dans le cadre d’un accord de partage du pouvoir entre les deux – de voir le nouveau gouvernement prêter comme mercredi prochain, empêchant ainsi Levin de repousser le vote à la mi-juin.

Lire l’article complet sur https://www.israelhayom.com