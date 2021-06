Le bloc anti-Nétanyahou annonce un accord sur un nouveau gouvernement

2 Juin 2021 à 22h36 | Après d’intenses négociations dans la nuit, le chef de Yesh Atid informe le président qu’il a suffisamment de soutien à la Knesset pour qu’une nouvelle coalition renverse le premier ministre israélien en poste depuis le plus longtemps. Mais l’assermentation officielle pourrait être dans 10 jours, ce qui laisserait au PM le temps de trouver des moyens de poursuivre son mandat.



À peine 30 minutes avant minuit, le leader de Yesh Atid, Yair Lapid, a officiellement informé le président Reuven Rivlin qu’il serait en mesure d’obtenir la confiance de la Knesset et de prêter serment à un gouvernement, renversant ainsi potentiellement le Premier ministre Benjamin Nétanyahou dans un accord de rotation avec le dirigeant de Yamina, Naftali Bennett.



Cela signifie que la soi-disant « coalition du changement », qui est basée sur des partis de gauche ainsi que sur des factions de droite et des législateurs qui se sont séparés de Nétanyahou, a – du moins sur papier – suffisamment de voix à la Knesset pour gagner un vote en plénum qui mettrait fin au mandat du Premier ministre israélien le plus ancien, qui a été au pouvoir pendant plus de 12 années consécutives en plus des trois autres années dans les années 1990. Mais Nétanyahou a encore le temps de mettre divers obstacles sur leur chemin avant la tenue d’un vote et potentiellement même de convaincre suffisamment de députés de la “coalition du changement” de voter contre, refusant ainsi une prestation de serment.

Lire l’article complet sur https://www.israelhayom.com