FRANCE – Police, pompiers, SAMU : les numéros d’urgence touchés par une panne dans plusieurs régions

2 Juin 2021 à 18h52 | Plusieurs régions sont concernées par cette panne ce mercredi depuis le début de soirée. Le ministère de la Santé a publié une liste de numéros par département pour joindre le SAMU.



Il n’est plus possible de joindre le 17, le 18 ou le 15 actuellement pour de nombreux utilisateurs, suite à un problème technique de réseau téléphonique. De nombreuses régions sont concernées, notamment l’Île-de-France.



« Certains centres d’appels d’urgence 15-17-18-112 rencontrent des difficultés pour recevoir des appels », confirme le ministère de l’Intérieur sur Twitter. « Tout est mis en œuvre pour régler ces dysfonctionnements dans les plus brefs délais. Suivez les comptes officiels pour obtenir des informations et numéros de secours locaux ».

