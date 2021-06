L’Iran perd un de ses plus gros navires en mer d’Oman, après des heures de lutte contre un incendie

Selon la Marine iranienne, le Kharg est un «navire-école de soutien». Mais un site américain spécialisé dans les questions militaires affirme qu’il s’agit d’un pétrolier «ravitailleur» et «porte-hélicoptères».



La Marine iranienne a perdu ce mercredi l’un de ses plus gros bâtiments, le Kharg. Ce navire a coulé en mer d’Oman après des heures de lutte contre un incendie d’origine obscure et l’évacuation de son équipage. Sans qu’on puisse faire un lien entre les deux accidents, un immense incendie s’est déclaré en soirée dans une raffinerie du sud de Téhéran, attribué par les autorités à une explosion consécutive à une fuite de gaz. Vers 22h30 (20 heures en France), le feu était toujours en cours, selon des images de la télévision d’Etat.



D’après un communiqué de la Marine, le Kharg a sombré dans la matinée au large du port de Jask, dans le sud de l’Iran. Il n’y a pas eu de victimes, a précisé un porte-parole régional de la

