L’accord qu’a conclu le parti islamiste Raam pour entrer dans la coalition

3 Juin 2021 à 00h32 | Plus de 53 milliards de shekels alloués pour la société arabe israélienne! Trois villages bédouins non reconnus devraient être légalisés



Après l’annonce de la création de la nouvelle coalition par le centriste Yair Lapid, le parti islamiste Raam a indiqué que « le bloc du changement » avait accepté d’allouer plus de 53 milliards de shekels de budgets et de plans de développement pour la société arabe.



Selon un communiqué du parti musulman dirigé par Mansour Abbas, Naftali Bennett, chef de Yamina, et Lapid ont promis 30 milliards de shekels sur cinq ans pour stimuler l’économie, et 2,5 millions de shekels supplémentaires pour lutter contre la violence et le crime organisé au sein de la société arabe.



20 millions de shekels supplémentaires seront investis au cours des 10 prochaines années pour réparer les infrastructures en ruine dans les villes et villages arabes, a déclaré Raam.

